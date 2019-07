Glad borgmester: Esbjerg jubler over Tall Ships Races 2022

Esbjerg: Lørdagens nyhed om, at The Tall Ships Races kommer til Esbjerg igen i dagene 7. til den 10. juli 2022, er tilsyneladende faldet i rigtig god jord hos esbjergenserne.

Således flyder det over med likes og positive kommentarer på både borgmester Jesper Frost Rasmussens (V) Facebook-side og Facebook-siden Tall Ships Esbjerg, der bestyres af Esbjerg Kommunes eventkoordinator, Kirsten Bisgaard Kirchner.

"Juhuuuuu Esbjerg", "Glæder mig til dette gensyn" og "Der er sat kryds i kalenderen" er bare nogle få af de glade kommentarer, der er skrevet ind ved offentliggørelse af nyheden om, at Esbjerg for femte gang er udvalg som Tall Ships-vært og denne gang som starthavn i 2022.

Borgmesteren har med interesse fulgt, hvordan borgerne har modtaget nyheden, og han lægger ikke skjul på, at han er lykkelig for den entusiasme, der bliver lagt for dagen.

- Jeg er blæst bagover af den jubel, det har vakt. Jeg ved godt, at borgerne er vilde med Tall Ships Races - det blev der jo heller ikke lagt skjul på sidste år, da vi også var vært for arrangementet - men alligevel. Det glæder mig meget, at der er sådan en opbakning, men det er selvfølgelig også, fordi rigtig mange mennesker har haft en dejlig oplevelse. Sidste år var der mange, der over for mig gav udtryk for, hvor stolte de var af Esbjerg og over, hvad Esbjerg kunne præstere, og jeg tror, det er noget af det, reaktionen på nyheden nu afspejler. Byen blev vist frem på smukkeste vis, og det er man klar til at gøre igen, siger Jesper Frost Rasmussen.