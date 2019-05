Gl. Vardevej spærret i fire og en halv time under Vestkystløbet på søndag

Esbjerg: Når Vestkystløbet afvikles søndag den 2. juni vil Gl. Vardevej være spærret i tidsrummet fra klokken 08.30 til klokken 13.00. Afspærringen gælder fra syd Ved Skoven og fra nord ved Parkvej/Spangsbjerg Kirkevej. Arrangørerne af løbet, Esbjerg Firmaidræt og Esbjerg Atletik og Motion oplyser, at der er parkeringsmuligheder ved Erhvervsakademi SydVest på Spangsbjerg kirkevej, ved Svømmestadion Danmark og Rybners.

Der vil være mulighed for omklædning og bad i Blue Water Dokken, hvor der også er toiletter. Alle omklædningsrum bliver aflåst i tidsrummet fra klokken 10.15 til 11.30 for at sikre mod uvedkommende adgang. Der er også toiletter på fodboldtribunen ud mod Gl. Vardevej.

I øjeblikket finder der fortovsarbejde sted på Gl. Vardevej, men Niels Buchhave fra Vej & park, der er løbets kontaktperson, oplyser, at arbejdet vil være færdigt op til Mågeparken inden søndag.

- Det eneste sted arbejderne ikke når at blive færdige med inden løbsdagen er ved børneinstitutionen i nærheden af Kollektivhuset, så det skulle være til at leve med, oplyser Børge Hansen fra Esbjerg Atletik og Motion.