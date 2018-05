Giv psyken et pusterum - kom med en tur til Fanø

FANØ: Onsdag 13. juni inviterer Psykinfo Region Syddanmark til arrangementet Natur og Psyke på Fanø.

Naturen har stor betydning for menneskers trivsel. Det ved man i Psykinfo, som står bag en tur til Fanø og Kikkebjerget for alle interesserede. Turen er dog ikke velegnet for kørestole og rollatorer, står der i pressemeddelelsen. Blandt andet bliver vejen lagt forbi de gamle malkeanlæg, og den fine udsigt fra Kikkebjerg bliver der mulighed for at nyde.

Alt i alt er ruten på godt 2,5 kilometer, og undervejs er der en fortæller på i skikkelse af tidligere beredskabschef, spejderleder og indfødt fannik, Jan Alber Jepsen.

Færgen afgår fra Esbjerg klokken 9.50, og så mødes man ellers på den anden side. Det er gratis at deltage, men af hensyn til det praktiske bedes man tilmelde sig hos Psykinfo.

Husk madpakke!

/exp