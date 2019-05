Gitte har 30 års erfaring som sygeplejerske - den vil hun tage med ind i folketinget

Når Gitte Reimer fra De Radikale for første gang op til folketingsvalget, sker det med en baggrund i mere end 30 år som sygeplejerske og sygefaglig leder. Det er blandt andet hendes mange erfaringer fra sundhedsområdet, hun vil tage med ind i en valgkamp, der gerne må sende hende til Christiansborg for at være med til at sikre, at Danmark ikke udvikler sig negativt som demokrati.

- Jeg har altid gerne villet bidrage til fællesskabet, og jeg synes, at Danmark går i en forkert retning. Vi udvikler os negativt som demokrati, siger Gitte Reimer, der ikke bryder sig om, at alt gøres op i regneark, og hvor konsulenter og økonomi styrer samfundet.

- Jeg har altid stemt radikalt, men er aldrig gået aktivt ind i et valg, siger Gitte Reimer, der for første gang nogensinde stillede op til et valg, da der skulle stemmes lokalt i 2017, og hvor hun i dag er suppleant for Anne Marie Geisler Andersen i byrådet.

Gitte Reimer kommer fra landsbyen Vester Vedsted syd for Ribe, og hun stiller ved valget i juni for første gang op til Folketinget. Foto: Ludvig Dittmann

Vanvittigt

- Lars Løkke Rasmussen (V) tror, at velstand er det samme som velfærd. Det er det ikke, og jeg plejer at sige, at familien Danmark bliver mere og mere syg, fordi det ikke længere er mennesket, trivsel og det gode liv, der er i centrum, siger Gitte Reimer, der gerne vil være med til at genskabe tilliden til politikerne herhjemme ved at være med til at føre en overordnet, ansvarlig politik.

Med sine mange år på landets flygtningecentre har hun svært ved at acceptere det dårlige menneskesyn, der blandt andet er i flygtninge- og indvandrerdebatten, og som hun mener kommer til udtryk ved, at man stuver folk sammen på centre i stedet for at forsøge at udnytte folks potentialer.

- Vi skal have fjernet den måde at tænke på, hvor alt skal passes ind i kasser. Det kommer især til udtryk ved, at vi sender velintegrerede udlændinge hjem, og nægter andre adgang, og det er jo fuldstændigt vanvittigt. Folk skal stoppe med at generalisere i forhold til indvandrere, når det kun er to procent af dem, der ikke kan opføre sig ordentligt, siger Gitte Reimer.