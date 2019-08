Gigastævne: Tyske eliteklubber til stævne i Ribe

Stort elitestævne for ungdomsspillere i håndbold gav masser af tætte kampe og fint kammeratskab. Tre store tyske klubber deltog for første gang.

- Vi spiller som et hold, vi er sammen. Og hvis vi skaber et godt hold, så får vi også et godt sammenhold. Så synes jeg, det er sjovt at spille håndbold siger hun.

- Men jeg synes, det er fedt, at vi møder nye mennesker, og før semifinalen krammede vi hinanden og sagde, at det havde været gode kampe indtil videre.

Mette Nørgård er fra Herning og spiller for klubbens A-hold for U15, og det er hun rigtig glad for.

Mette Nørgård, 14 år, Herning A-holdet, U15:- Vi har lige spillet semifinale og vundet over Team Esbjerg og skal spille mod Thy. Vi tager det som en træningscup. Vi har spillet lige op i flere kampe. Vi var for eksempel i straffe mod Team Esbjerg, og jeg skød de fire og scorede på dem alle. I finalen mod Thy vil vi gerne vinde, men jeg håber også, at der er nogen udfordringer i det. Jeg kan godt lide, at vi spiller tæt, at vi er på niveau, men jeg vil selvfølgelig gerne vinde.

Alle kender stævnet

Søndag blev finalekampene spillet i hallerne i Ribe Fritidscenter. Og stemningen ved Ribe Håndboldklubs internationale elitestævne var lige så hed, som varmen udenfor. Stævnets internationale karakter ses af, at der i år var tre af Tysklands største klubber med før første gang - HSV, Kiel og Flensburg.

Det fortæller stævneleder Jesper Larsen, der glæder sig over, at de op mod 1000 spillere, holdledere og trænere er rigtig glade for at komme til det store stævne.

- Det er en succesoplevelse for dem. Det handler ikke kun om at vinde, men også om at være sammen med kammeraterne og om at blive bedre til håndbold, siger stævnelederen.

Han fastslår, at spillerne med de mange hold og de tyske deltagere får rigeligt med sportslige udfordringer, men også er sammen med kammeraterne.

- Alle klubber i Danmark kender vores stævne. Det er landets største forberedelsesstævne til ungdomsdivisionerne.

Og spørger man de unge, er maden også er rigtig god, modstanderne er rigtig gode, og stævnet er så stort, at man får set en masse god ungdomshåndbold.