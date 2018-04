Gigantmaster skræmmer: Fire borgmestre ønsker minister og energiudvalg til Vestjylland

- Vi vil gerne vise dem, hvordan den flade, vestjyske natur, hvor de har lagt op til, at der skal opsættes master og luftledninger, ser ud, så de kan se, hvor stor en påvirkning, det vil have på vores område. Vi vil også spørge ind til prisen - tidligere er det blevet oplyst, at det ville være tre-fem gange dyrere at grave ledningerne ned - nu lader det til, at prisen er en anden og noget lavere, end da de tog beslutningen, siger Jesper Frost Rasmussen, der "bestemt forventer", at Venstres minister på området dukker op:

Afsat i budget

Venstre-borgmestrene for de fire kommuner er langt fra de eneste politikere, der har udtrykt bekymring for de miljø- og naturmæssige konsekvenser af Energinets planer.

Folketingskandidat for Socialdemokratiet Esbjerg By og Fanø, Anders Kronborg, har afkrævet ministeren svar på, hvor mange penge, der reelt er sat af til nedgravning af kabler i de områder, man mener er særligt naturfølsomme. I svaret, som JydskeVestkysten er i besiddelse af, skriver ministeren følgende:

- Der er i anlægsbudgetterne for forbindelsen mellem Endrup og grænsen (Vestkystforbindelsen) og forbindelsen mellem Endrup og Idomlund derfor også taget højde for forventede kabellægninger af 400 kV-forbindelserne på enkelte strækninger(....) Der er tale om mindre delstrækninger gennem særlige naturområder, hvor blandt andet VVM-undersøgelser forventes at vise et behov for kabellægning, så som Skjern Å, Ribe og Kongeåen. For Vestkystforbindelsen er der estimeret to delstrækninger med en samlet længde på cirka 10 km. For Endrup-Idomlund er der estimeret én delstrækning med en længde på cirka seks km. Der er desuden behov for etablering af to kabelovergangsstationer for hver delstrækning. Der er i budgettet for Vestkystforbindelsen medtaget omkostninger til partiel kabellægning på 253 mio. kr. og for strækningen Endrup-Idomlund 165 mio. kr. (2017-tal)...."