Gigantisk mesterværk restaureres for åbent tæppe

I et åbent værksted restaurerer to dygtige konservatorer fra Kunstkonserveringen i Silkeborg Michael Kvium maleri "Kunstkredsen" på Esbjerg Kunstmuseum. Og en workshops for børn tager udgangspunkt i særudstillingen "Wunderkammer 1 - flydende form". Det er nogle af højdepunkterne i vinterferien på kunstmuseet i Havnegade.