Gigantisk madspild: Fakta-butik kasserer varer for hundredtusinder i hedebølgen

Esbjerg: Der er smæk på den danske sommer for tiden, og i Fakta i Esbjerg Storcenter har personalet nu igen slået dørene op til en fuldt funktionsduelig butik efter et alvorligt og kostbart kølenedbrud.

Tidligere på ugen blev Fakta-butikken i storcentret ramt af et kølenedbrud, som medførte, at personalet måtte kassere stort set alle butikkens køle- og frostvarer lige fra mælk til frysepizzaer og kød.

Coop, der ejer Fakta, ønsker ikke at sætte et konkret tal på, hvad det har kostet at kassere de mange let fordærvelige fødevarer, men det anslås, at butikken har tabt et mindre trecifret beløb i hundredtusind kroners klassen, hertil kommer tabt omsætning.

Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, siger til JydskeVestkysten:

- Det er rigtigt, at vi tirsdag havde et kølenedbrud i Fakta Esbjerg Storcenter. Vi konstaterede, at temperaturerne var for høje, og at køleanlægget ikke kunne følge med.

Derefter tømte vi butikken for køle- og frostvarer, mens anlægget blev repareret. Det betød, at vi i nogle få ydertimer - først og sidst på dagen - har holdt butikken lukket.

- Nu fungerer anlægget igen, og siden klokken 9 (fredag, red.) har vi været i gang med at genopfylde frostbokse og kølediske med nye varer, så kunderne nu igen kan handle som normalt i butikken.

Videre siger informationsdirektøren:

- De høje temperaturer er en udfordring for vores køleanlæg, og vi har derfor skærpet vores kontrol med temperaturerne. Og det er glædeligt at se, at det er håndteret lige efter bogen i butikken i Esbjerg Storcenter.

I Esbjerg Storcenter ligger også en Super Brugsen, og Fakta-personalet har kunnet henvise kunder til søsterbutikken, som også er i Coop-familien.