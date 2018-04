Gigantisk fredagsbar kommer til Esbjerg

Konceptet er undfanget af Rybners og Esbjerg Rock Festival med det formål at samle studerende fra alle områdets ungdoms- og videregående uddannelser for at skabe samvær og relationer mellem de studerende på tværs af uddannelserne. Indtil videre har Rybners, Handelsgymnasiet Ribe, Syddansk Universitet, Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Erhvervs Akademi Sydvest, Aalborg Universitet Esbjerg, Maskinmesterskolen Esbjerg, UC SYD, VUC Vest og Esbjerg Forberedende Erhvervsskole takket ja til det spændende koncept til eleverne.

Det er et ganske unikt koncept, som Esbjerg Rock Festival - i samarbejde med Rybners - præsenterer for Esbjergs mange studerende. Der bliver tale om en fredagsbar, hvor både musik og billetpris er direkte målrettet unge studerende på en lang række uddannelsesinstitutioner i Esbjerg, Varde og Ribe.

Vigtigt for studiebyen

- Det er vigtigt, at Esbjerg som uddannelsesby kan byde på events, som man ikke finder andre steder i Danmark. Med "Danmarks Største Fredagsbar" er der lagt op til en fed eftermiddag, med gode dj's - og selvfølgelig hele perlerækken af liveartister. Vi skal tiltrække flere studerende til Esbjerg, og derfor er det vigtigt, at vi samarbejder om kulturelle begivenheder, som er med til at Brande Esbjerg som Studieby, siger Caroline Katzmann, som står i spidsen for Rybners Elevråd.

"Danmarks Største Fredagsbar" er arrangeret af unge fra Rybners Elevråd til unge med ét formål: At skabe en eftermiddag med musik, hygge og socialt samvær på de unges betingelser.

- Vi er meget glade for at kunne danne rammen omkring et så spændende koncept. Vi glæder os over den store opbakning fra elevrådene/de studerendes råd på uddannelserne og Studiebyen Esbjerg. Der er inviteret omkring 11.000 studerende og derfor er der uden tvivl tale om Danmark største Fredagsbar, siger Carsten Agerbæk, formand for Foreningen Esbjerg Rock Festival.