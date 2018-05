Gigantisk folkefest i Esbjerg gjorde Pingo glad

Royal Run - de lokale tal

Royal Run havde på landsplan over 70.000 deltagere, og i Esbjerg løb 6.662 personer.



2.609 af dem løb 10 kilometer; resten nøjedes med at løbe den royale mil (1,6 km.)



Ni procent af de løbere, som i Esbjerg valgte at løbe 10 kilometer, deltog i et motionsløb for første gang.



Blandt deltagerne på den royale mil var det 24 procent, som deltog i et motionsløb for første gang.



Yngste deltagere blev transporteret i barnevogn - ældste deltager var fyldt 80 år.



Hovedparten af deltagerne i Esbjerg var kvinder.