Gigantisk bæksprutte er skyllet i land på fiskerimuseet

Esbjerg: Hovedbiblioteket har fået et fortælletræ, og nu har Fiskeri og Søfartsmuseet fået sien blæksprutte. Også i dette tilfælde Johan Hoffmann Fonden, der har været i det gavmilde hjørne. Med en donation på 115.000 kroner er museet gået i gang med at renovere det gamle lokale, der går under navnet "Særudstilling".

Ligesom Fortælletræet bliver blækspruttens job at indbyde til fordybelse, mens børnene leger eller nyder deres rugbrødsmadder. Foruden den store blæksprutte i midten af rummet kommer der borde og stole. Rummet bliver desuden delt i to, så garderoben inden længe får et rum for sig selv.

- Rummet har tidligere været brugt til forskellige særudstillinger, men nu har vi valgt at lave det om til et trivsels- og opholdsrum med blæksprutten i centrum, fortæller kommunikationschef Vibeke Birk.

Ideen til blæksprutten er udsprunget fra Hovedbibliotekets Fortælletræ, og er, ligesom Fortælletræet, bygget af genbrugstræ.

- Vi kunne se vores egne værdier i Fortælletræet. For det første er der det bæredygtige element, men også det, at vi gør op med køb og smid væk-kulturen, fortæller hun.