Ghettoudspil kan lukke daginstitutioner og skoler i Esbjerg

Regeringens ghettoudspil kan ende med at tvinge en række dagtilbud og skoler i Esbjerg til at lukke, viser et notat fra kommunen.

Esbjerg: Flere børnehaver, vuggestuer og folkeskoler i Esbjergs udsatte boligområder risikerer at lukke, hvis regeringens ghettoudspil bliver en realitet. Det er konklusionen i en analyse fra børne- og kulturforvaltningen i Esbjerg Kommune. I udspillet foreslår regeringen blandt andet, at maksimalt 30 procent af børnene i daginstitutioner må komme fra udsatte boligområder som Præstebakken/Syrenparken, Stengårdsvej og Hedelundgårdparken. Samtidigt må der ikke anvises børn, som bor uden for de udsatte områder, til institutionerne i de udsatte områder. Man står derfor i en reel kattepine. I Esbjerg er der stort set ingen ledige pladser, så hvis man skal i gang med at tvangsflytte 70 procent af børnene fra de udsatte områder, vil man være nødt til at både at udvide de eksisterende institutioner og opføre helt nye. Til gengæld vil man stå tilbage med flere halvtomme daginstitutioner i de udsatte områder, heriblandt en hel nyopført institution på Stengårdsvej.

Sagen kort Regerings udspil har fået navnet "Et Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030" og har dermed en indbygget målsætning om, at der om 12 år ikke længere findes ghettoer i Danmark.Som en del af udspillet foreslår regeringen, at der maksimalt må optages 30 procent nye børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution.



Reglerne skal gælde for både kommunale, selvejende og private institutioner.

Tre skoler i farezonen Skulle man beslutte at vedtage samme fordelingspolitik blandt eleverne i folkeskolerne, vil konsekvensen være den samme for Bakkeskolen Cosmos, Kvaglundskolen Signatur og Præstegårdsskolen Urban. Her har mellem 57-88 procent eleverne nemlig et andet modersmål end dansk. - Konsekvensen er, at de tre skoler på sigt vil være lukningstruede, fordi elevgrundlaget forsvinder. Der vil også være brug for massive anlægsinvesterer på de skoler, hvortil eleverne flyttes, konkluderer forvaltningen.

Retningen men ikke måden På Christiansborg er forslaget blevet mødt med opadvendte tommelfingre fra både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Lokalt er folketingskandidat Anders Kronborg (S) også enig i retningen, men ikke nødvendigvis med fremgangsmåden. - Hvis man ønsker et samfund med høj sammenhængskraft på tværs af både etnicitet og indkomstgrupper, så er man også nødt til at ændre sammensætningen i institutioner og skoler. Opdelingen af samfundet startede med en skæv boligpolitik for mange år siden, og derfor kan fejlen heller ikke rettes på en enkelt nat. Hvis vi forsøger at haste det igennem ved at lukke nyopførte daginstitutioner, gør vi os selv en bjørnetjeneste, siger Anders Kronborg.