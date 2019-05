Ghettoplan skaber hul til private investorer på Stengårdsvej

For at lokke private investorer til, planlægger man at åbne op for, at byggeriet delvist kan omdisponeres til eller suppleres med erhverv, så der for eksempel kan åbnes et fitnesscenter.

Bliver planen til virkelighed, vil der blive revet op mod 112 lejemål ned fordelt på tre boligblokke og et højhus frem mod 2030. Det efterlader en række tomme grunde langs Stengårdsvej. Dem planlægger man i stedet at sælge som byggefelter til private investorer til opførelse af private etageboliger og erhverv.

Esbjerg: Inden 2022 vil de første to bygninger i Esbjerg ghetto være jævnet med jorden. Det er realiteten, hvis Esbjerg Byråd og repræsentantskabet i boligforeningen Ungdomsbo godkender udviklingsplanen for Stengårdsvej, der følge ghetto-forliget fra Christiansborg.

Nye rækkehuse i nord

Foruden den sydlige matrikel planlægger man at frasælge et byggefelt i den nordlige del af Stengårdsvej til opførelse af private rækkehuse. Området er i dag en del af afdeling 13, hvor man planlægger at nedlægge to boligblokke i perioden fra 2025 til 2028.

I de første skitser er der vist plads opførelse af 25-36 rækkehuse på 120 kvadratmeter. Denne del af planen forventes dog først gennemført i 2025-2029, og er derfor ikke nærmere uddybet i det nuværende materiale.

Man inddeler udviklingen af de to ender af Stengårdsvej i to etaper, fordi man forventer, at byggeretspriserne for det nordlige område vil stige markant, når planerne for det sydlige område først bliver konkrete.

Til det sydlige område er man allerede påbegyndt dialog med mæglere og investorer, og man forventer, at der er indgået en aftale om salg af området til en investor senest i 2022.