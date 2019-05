Ghettoplan kasserer familier til fordel for unge og ældre

Udover nedrivningen af 112 boliger indeholder den nye udviklingsplan for ghettoområdet på Stengårdsvej en stor omlægning til fordel for studie- og ældreboliger. Det betyder at antallet af beboere, der frem mod 2030 skal flytte fra Stengårdsvej er langt højere. Helt op mod 272 familier skal erstattes af unge og ældre.

Hvis planen bliver godkendt, vil man, foruden at jævne en hel stribe boligblokke med jorden, omdanne 160 lejligheder til studie- og ældreboliger. Det betyder at op mod 272 familier fra Stengårdsvej får brug for genhusning frem mod 2030.

Sidste år indgik Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti en ghettoaftale, der skal gøre op med parallelsamfund.Som en del af aftalen er de boligforeninger og kommuner, der huser landets hårdeste ghettoer, blevet pålagt at gennemføre en række konkrete initiativer, der vil nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 procent inden 2030. Stengårdsvej er på ghettolisten, fordi den opfylder fire ud af de fem kriterier, der gør et område til en ghetto: Over 40 procent er uden for arbejdsmarkedet, over 50 procent af beboerne stammer fra ikke-vestlige lande, andelen af beboere med en dom bag sig overstiger 1,98 procent, og så har over 60 procent af beboerne ikke anden uddannelse end folkeskolen.

De studerende vil man lokke ud i den østlige bydel ved at gøre studieboligerne helt op mod 60 procent billigere, end de tilsvarende studieboliger i midtbyen. En etværelseslejlighed kommer dermed formentlig til at koste helt ned mod 2000 kroner om måneden foruden forbrug, mens prisniveauet på en toværelseslejlighed til studerende forventes at ligge på cirka 3200-3500 kroner.

Tidsplan

Til seniorerne vil man sælge Stengårdsvej med argumenter om nær natur og mulighed for udsigtsboliger med kig ud over hele Esbjerg og vestkysten. Derudover vil man lokke med tilbud om fællesskab og sociale tilbud i det nye bydelshus. I planen nævner man desuden mulighed for på sigt at etablere et sundhedshus på den sydlige matrikel ned mod Storegade, hvor man planlægger at rive de første boliger ned.

Såfremt planen vedtages, vil boligerne blive ændret fra familie- til studie- og ældreboliger løbende over de næste ti år ved frivillig fraflytning. Man forventer at kunne om-mærke 10-15 lejemål til studieboliger og 5-8 til ældreboliger om året.

I alt 160 lejemål skal dermed ændres til ældre- og ungdomsboliger for at nå ned under den lovpligtige grænse på maksimalt 40 procent almene familieboliger i ghettoområdet på Stengårdsvej.