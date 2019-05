Ghetto-nedrivninger udløser regning på 40 millioner kroner

Planen dikterer, at boligmassen på Stengårdsvej skal omlægges, så andelen af almene familieboliger maksimalt udgør 40 procent. Det går ud over en række af de boliger, der endnu ikke er blevet renoveret, men risikerer også at ramme op mod 37 boliger, der til den tid er blevet renoveret. Derudover skal en lang række lejligheder omlægges til ældre- og ungdomsboliger.

Esbjerg: Siden sommeren 2016 har gravemaskiner og håndværkere været fast inventar på Stengårdsvej. Flere lejligheder er blevet totalrenoveret, og i andre er man fortsat i gang med at skifte badeværelser og vinduer. Renoveringen løber op i over 368 millioner kroner.

I de 40 millioner kroner, man forventer at skulle bruge på at gennemføre udviklingsplanen for Stengårdsvej, indgår udgifter til genhusning og lejetab.Når der skal findes boliger til de beboere fra Stengårdsvej, der skal flytte fra området, venter der en massiv genhusningsopgave, der vil involvere samtlige boligorganisationer i Esbjerg. For at sikre plads til beboerne, vil der blive behov for at holde fraflyttede lejemål i andre boligforeninger fri. Derfor afsætter man på forhånd en sum til kompensation af lejeindtægter i foreningerne. Finansieringen forventes at ske gennem støtte fra Landsbyggefonden - en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Fondens økonomiske indtægt stammer fra boligafdelinger i den almene sektor - når boligafdelingens realkreditlån er betalt ud, skal afdelingen fortsætte med at indbetale et beløb svarende til afdrag og renter på lånet. Pengene går så i stedet til fonden, der har til formål at støtte og udvikle alment boligbyggeri gennem forskellige tilskuds- og låneordninger.

Landsbyggefonden får regningen

Det vil man finansiere ved at søge støtte fra Landsbyggefonden. På landsplan har regeringen og de øvrige aftalepartier besluttet at øremærke omkring 10 milliarder kroner fra Landsbyggefonden til at skabe fysiske forandringer i landets ghettoer.

- Hverken beboere eller boligforening kommer økonomisk til at lide direkte under det her, eftersom det er Landsbyggefonden, der skal finansiere det, understreger direktør for Ungdomsbo Peter Sandager.

Den lovpligtige udviklingsplan forudsætter desuden, at man finder kommunal grundkapital-støtte, der for nuværende udgør 10 procent af byggesummen, til at opføre de nye ungdomsboliger, der skal flyttes fra Hedelundvej til Stengårdsvej. Det projekt beløber sig i kommunale kroner til 10,9 millioner kroner, og kommer til at høre under budget 2021- 2024 i Esbjerg Kommune.