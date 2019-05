Ghetto-formand: Beboerne er fortvivlede og savner svar

79-årige Kai Nielsen har boet på Stengårdsvej i omkring 25 år, og han er formand for beboerforeningen i afdeling 14, der tæller 227 familieboliger.Blandt dem er det såkaldte højhus og blokken med opgangene 10 til 14, hvor han selv bor. Det er netop de to bygninger, der ifølge udviklingsplanen står til at skulle rives ned som de første. De to bygninger rummer tilsammen 75 mindre familieboliger. Blok 14 består i dag af 8 otte blokke inklusiv højhuset.

Undomsbos egen skyld

Han har selv sin omgangskreds og sit sociale liv blandt beboerne på Stengårdsvej.

- Jeg synes, det er et dejligt sted, og her nede i vores ende (mod syd, red.) er der ingen ballade. Hvis nogle vil stemple Stengårdsvej som ghetto, så er det fint nok med mig, så kan jeg godt lide at bo i ghettoen, siger Kai Nielsen.

Han er godt og grundigt træt af svar og mangel på samme fra Ungdomsbo.

- De er selv skyld i det her. For mange år siden lød det fra foreningen, at man ikke ville tillade mere end 25 procent udlændinge, men det kom jo slet ikke til at holde. Vi har også fået at vide, at hvis man havde boet her længe og havde en ren straffeattest, så kunne man blive, men det ser heller ikke ud til at holde vand. Nu ser jeg frem til repræsentantskabsmødet, hvor planen skal præsenteres og diskuteres. Vi er i hvert fald nogle, der ikke overgiver os uden kamp. Vi skal råbe op i sådan en situation her, for helt ærligt; hvad fanden er det da for noget, spørger Kai Madsen.