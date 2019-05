Der er en overhængende risiko for at skabe ny ghettoområder både nord og syd for Stengårdsvej. Det er derfor ikke kun lejere, der gerne vil flytte ind på Stengårdsvej, der skal måles og vejes ud fra ghetto-kriterierne. De beboere fra Stengårdsvej der skal genhuses, skal også screenes.

Esbjerg: Ghettoerne skal afvikles - nogle steder ved at rive betonen ned, sprede indbyggerne og genhuse dem i forskellige områder. Sådan lød det i statsministerens nytårstale den 1. januar 2018 - og senere samme år fulgte en bred politisk aftale, der har fået den store nedrivningskugle til at kaste lange skygger over fire etageejendomme på Stengårdsvej i Esbjerg.

Med udgangspunkt i de eksisterende fraflytningsstatistikker forventer Ungdomsbo selv at kunne finde genhusningsboliger til 50 af de 75 genhusninger, der indgår i første etape.De resterende 25 husholdninger skal der findes genhusningsboliger til på anden vis i samarbejde med Esbjerg kommune og kommunens øvrige boligforeninger. I forbindelse med finansieringsaftalen for ghettoforliget er det besluttet at øremærke en pulje på 10 millioner kroner årligt fra Landsbyggefonden til genhusning. Landsbyggefonden dækker desuden udgifter forbundet med tomgang. Ghettoforliget er indgået af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative og Socialistisk Folkeparti. Aftalen pålægger hårde ghettoer som Stengårdsvej at reducere andelen af almene familieboliger til højst 40 procent inden 2030.

- Det er ikke alle afdelinger, der kan tåle flere beboere med plettede straffeattester, hvis ikke de også selv skal havne på ghettolisten. Vi er nødt til at fordele beboerne bedst muligt, så vi får en balanceret udlejning, og ikke bare flytter problemet et andet sted hen. Det ville jo slet og ret være dumt, siger Peter Sandager, direktør hos Ungdomsbo.

Både nord og syd for Stengårdsvej er der andre udsatte boligområder, der er i farezonen for at ende som ghettoer. Risikoen stiger, når en række nye restriktive ghetto-udlejningsregler, der blokerer socialt udsatte borgere, træder i kraft 1. juli.

Hvad skal der ske og hvornår?

Udlejningsaftalen mellem Esbjerg Kommune og boligforeningerne er ikke forhandlet på plads endnu, men genhusningen af beboerne i de to sydligste blokke på Stengårdsvej sker løbende fra efteråret 2019. Her er tale om 75 fortrinsvis mindre lejemål med enlige beboere, og genhusningen forventes at være overstået indenfor et års tid. Nedrivningen af blokkene i syd forventes at foregå i 2022.

Så går der to år til efteråret 2021 med at finde tilsvarende boliger. Så varsles der i efteråret 2021 og rives ned i efteråret 2022.

For at fordele genhusningen over tid, forskydes genhusningsprocessen for de to nordligste blokke. De 54 boliger er fortrinsvis store lejemål med store familier. Genhusning startes tidligst op i 2025, mens nedrivning forventes at foregå i 2027 og 2028.