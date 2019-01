Filialdirektør i Sydbank i Varde, bosiddende på Sandbakken i Sædding, Gertie Baungaard Gorzelak, har siden 1987 arbejdet i bankverdenen. Ud over sin interesse for den finansielle sektor har hun altid haft et varmt hjerte for kurser i førstehjælp. Arkivfoto: Henrik Reintoft