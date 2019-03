Gert må skyde to skarve - men han vil så gerne skyde lidt flere

Trods hundredvis af skarv, der spiser den fredede snæbel omkring Kammerslusen i Nationalpark Vadehavet, så har ejer af Konsortiet Ribe Vesterå, Gert Mikkelsen, blot fået lov til at skyde to skarve om dagen. Selvom han ser positivt på, at han får lov at regulere mener han ikke, at man fra Naturstyrelsen i København ved, hvad man har med at gøre i området.

- Grunden til, at jeg ikke må skyde flere er, at området er reservat, og jeg skræmmer andre fugle, siger Gert Mikkelsen lettere opgivende og henviser til den lærke, der triller over hovedet på ham, og virker til at være fløjtende ligeglad med, hvor mange gange jagtgeværet drøner ud over Nationalpark Vadehavet.

Gert Mikkelsen håber, at han ved en eventuel ny tilladelse kan få lov til at skyde endnu flere fugle end på den tidligere tilladelse, der blot gav ham lov til at skyde to skarv om dagen.

Ribe: Når kalenderen når 1. april, udløber Gert Mikkelsens tilladelse til at skyde og regulere skarv ved Kammerslusen i Nationalpark Vadehavet. Efter et møde i januar fik Gert Mikkelsen lov til at skyde skarv, efter han i efteråret helt havde fået frataget retten, og efter 1. april kan Gert Mikkelsen, der ejer af Konsortiet Ribe Vesterå, så igen søge om tilladelse til at regulere skarv.

Efter at have reguleret skarv ved Ribe Å på både vest- og østsiden af Kammerslusen for blandt andet at beskyttet den fredede snæbel, sagde Naturstyrelsen i efteråret 2018 stop, fordi det forstyrrede dyrelivet og den fredede skarv i Vildtreservat Vadehavet.I januar 2019 blev Gert Mikkelsen indkaldt til møde hos Naturstyrelsen, hvorefter han igen fik tilladelse til regulering af skarv. I tilladelsen, der varer til 1. april, fik han lov til at skyde to skarv om dagen.

Et net over åen

Gert Mikkelsen forklarer, at Miljøstyrelsen har stillet to vildtkameraer op ved Kammerslusen, men med et glimt i øjet forklarer han, at han ikke ved, om det er for at observere bestanden af skarv eller er for at holde øje med, hvor mange han skyder.

For han skyder kun to om dagen. Det er det, hans tilladelse lyder på, og det retter han sig efter, selvom han gerne havde skudt mange flere.

- Jeg håber jeg kan få lov at skyde flere, hvis jeg får en ny tilladelse, for hvis de kommer i flokke på 500 flere gange om året, så er to jo nok lige i underkanten, siger Gert Mikkelsen og forklarer, at hvor fuglene dagen forinden havde været tættere på slusen, så har en flok på 50 skarve denne dag slået sig ned på en banke længere ude i Vadehavet.

Gert Mikkelsen understreger, at han trods det lave antal stadig er glad for, at han trods alt må skyde to. Han har ofte set skarv flyve over åen med den fredede snæbel i næbbet, og han fastholder, at havde han ikke igennem snart 15 år reguleret bestanden af skarv ved Kammerslusen, så ville den sjældne fisk være så godt som forsvundet fra området.

Gert Mikkelsen mener ikke, man i København helt forstår situationens alvor i Vadehavet.

- At man fra Naturstyrelsen i København i fuld alvor har foreslået, at man kunne spænde et net over åen, så fiskene kunne være i fred, synes jeg viser, at man ikke helt rigtigt ved, hvad man har med at gøre. De må jo tro, at det er en å, der er to meter bred, men der er altså 800 meter fra slusen ud til havet, siger Gert Mikkelsen.