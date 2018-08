Generationsskifte hos smeden i Vilslev

- Jeg har helt klart tænkt mig at holde noget mere fri, efter at Peter har overtaget firmaet. Men vi bor jo lige ved siden af, så det er jo let lige at kigge over og hjælpe til, hvis der er brug for det. Men jeg har lige taget fri hele dagen den 31., så der vil jeg nyde en hel fridag, siger hun.

- Jeg har aldrig været god til at sidde stille eller at sidde og kede mig i et sommerhus, for så vil det bare ende med, at jeg maler huset eller laver noget andet, hver gang jeg er der.

- Nej, jeg stopper bestemt ikke, men jeg bestemmer selv, hvad jeg vil lave, så hvis der er noget, jeg ikke gider lave, siger jeg bare fra. Men jeg møder stadig på arbejde hver dag, for hvad skulle jeg ellers lave. Men målet er nok at holde en enkelt uges ferie eller to om året, siger Ejnar Nielsen med et smil.

Vilslev: Et glidende generationsskifte er ved at tage form hos smeden i Vilslev.

Firmaet, der har eksisteret i godt 40 år, markerer generationsskiftet 18. august med en reception på firmaets adresse i Vilslev, Vilslevvej 42.Der er seks ansatte, men man vil gerne udvide antallet af medarbejdere, hvis man kan finde de rigtige medarbejdere. Udover traditionelle smedeopgaver tager firmaet sig af VVS opgaver og forskellige former for varmeløsninger.

Stadig et familiefirma

Peter er naturligvis rigtig glad for, at hans far stadig har lyst til at hjælpe til i firmaet.

Og han sætter stor pris på, at familien er en del af firmaet.

- Min far er altid velkommen i firmaet, og jeg nyder meget, at han er her. Han har drevet det godt, og jeg har heller ikke tænkt mig, at der skal ske de store ændringer. Vi er rigtig gode til at servicere landbruget, og det vil vi naturligvis fortsætte med, og det handler om alle former for opgaver. Men ellers er vores firma en blandet landhandel, som tager sig af alle former for opgaver indenfor både smede og vvs branchen, siger Peter Nielsen.

Peter er oprindelig udlært traktormekaniker, og han kom ind i firmaet for godt 15 år siden.

- Da jeg kom hjem, var det blot for at hjælpe mine forældre med nogle mindre opgaver. Men jeg er blevet her, og jeg nyder meget at have overtaget firmaet og på den måde sætte mit eget præg på virksomheden, siger Peter Nielsen.