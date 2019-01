Generationsskifte efter 44 år: Mathias har taget over efter Erling

Mathias Løbner, som nu har rykket sit firma fra Sdr. Lourupvej i Gørding til Bramming, glæder sig over, at han får større plads og mere albuerum på den nye firmaadresse, som samtidig ligger på en stærkt befærdet vej ind mod Bramming.

- Jeg glæder mig over at have haft 44 år med fantastisk god opbakning her. Men når man nu som jeg har rundet de 72 år er det vist også i orden at gå på pension. Så nu skal tiden blandt andet bruge på golfbanen og på lidt flere rejser, fortæller Erling Friis, som også har haft opbakning fra hustruen Bodil, som har klaret firmaets regnskaber. Men også fra sin gode mekanikersvend, Carl Friis, som var ansat i 38 år.

Dermed står der nu ML Automobiler på skiltet ud mod vejen, og det er et generationsskifte, som både Erling Friis og Mathias Løbner glæder sig over.

BRAMMING: Der er kommet nye unge kræfter i autoværkstedet på Gabelsvej 31 i Bramming fra årsskiftet, hvor 24-årige Mathias Løbner har taget over som chef i værkstedet i stedet for den hidtidige ejer gennem 44 år, Erling Friis.

24-årige Mathias Løbner overtog ved årsskiftet autoværkstedet på Gabelsvej i Bramming efter Erling Friis, der efter 44 år med eget værksted mener det nu er i orden, at han trækker sig tilbage og går på pension. Mathias Løbners værksted i Bramming kommer nu til at hedde ML Automobiler. Foto: Ole Maass

Selvstændig som 19-årig

- Jeg startede som selvstændig for fem år siden, og jeg satser da på at beholde kunderne fra Gørding samtidig med, at jeg forhåbentlig får nye kunder i Bramming. Vi reparerer alle bilmærker og kan også klare alle varevogne og kassevogne, og på værkstedet råder vi over det nyeste test- og måleudstyr, understreger Mathias Løbner.

På værkstedet har han desuden ansat to lærlinge: Jakob 1 og Jacob 2.

Førstnævnte Jakob - med efternavnet Julius - skal i øvrigt for andet år i træk med til DM i Skills, og i følge Mathias Løbner er det udtryk for, at hans lærlinge rent fagligt er mere end almindeligt habile.

- For mig selv har det altid været målet at blive automekaniker og få foden under eget værksted. Det mål opnåede jeg for fem år siden, da jeg startede som selvstændig, og med det nye store værksted her i Bramming er det en drøm, der går i opfyldelse, lyder det fra Mathias Løbner, som allerede fra barnsben var en dreng "med olie på fingrene".