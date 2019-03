Genåbner til april: Restaurant Kolvig har fået ny ejer

Ribe: Kokken Tobias Skovmose er en driftig mand. Han overtog sidste år forpagtningen af Brorsonsminde, og nu forpagter hen også Restaurant Kolvig, som han genåbner engang i april måned efter at restauranten ved Skibbroen pludselig lukkede i begyndelsen af januar.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at overtage Kolvig, og jeg ser bestemt nogle rigtig gode muligheder i stedet. Det vil være den samme kvalitet og madstil, som folk kender her fra Brorsonsminde, men stedet vil få sit helt eget menukort og sit eget særpræg. Det bliver med udvalgte aftenretter og et godt frokost-menukort. Jeg mener, at Ribe har brug for en restaurant som Kolvig, og det er årsagen til, at jeg har valgt at overtage restauranten, siger Tobias Skovmose.

Han fortæller, at der blandt andet kommer en fire og femretters gourmetmenu på kortet, men at han samtidig også gerne vil gøre stedet lidt mere uformelt.

- Der skal være plads til alle hos Kolvig, og stilen skal også være, så hr og fru Jensen kan komme ind fra gaden i gummistøvler og få en frokost, siger Tobias Skovmose og forklarer, at Restauranten ændrer navn til Kolvig by Brorsonsminde.

Det er Tobias' plan, at de to steder skal have et tæt samarbejde, som blandt andet vil betyde, at det meste mad vil blive lavet i Kolvigs køkken, der er både større og bedre end Brorsonsmindes.

- Når jeg overtager Kolvig vil det samtidig styrke Brorsonsminde, og jeg ser frem til at udnytte mulighederne med to restauranter med hver sit potentiale, siger han.

Det er vigtigt for Tobias Skovmose at slå fast, at Brorsonminde vil køre videre uændret, og det er fortsat ham, der vil stå i spidsen for festerne her.