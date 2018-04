Gebyr-sorteper kan ende ved fodboldklubberne

Der er ingen hellige køer, når der skal laves en ny model for, hvem og hvor meget, foreningerne skal betales i leje til kommunen for faciliteter. Ny model skal være på plads inden årsskiftet.

Hun understreger, at det er hendes personlige holdning, og at emnet ikke har været diskuteret politisk endnu, og at hun derfor nødigt vil sige for meget konkret om sagen.

- Jeg meldte den gang ud, at jeg som udgangspunkt finder det urimeligt, at klubber med udendørs aktiviteter som for eksempel fodbold, er fritaget fra ordningen. Kommunen har jo også udgifter til vedligehold af udendørs arealer. Det mener jeg som sådan stadig, men om procentsatsen i givet fald skulle være den samme, det ved jeg ikke, siger udvalgsformanden.

Opgaven med at få lavet en ny model for lokaletilskudsordningen i Esbjerg Kommune bliver formentlig et samspil mellem Esbjerg Idrætsråd, kommunens forvaltning på området og måske repræsentanter fra spejderbevægelsen.I sidste ende er det politikerne, der skal tage beslutning om fremtidens gebyrordning, når der foreligger et udspil fra arbejdsgruppen. De to millioner kroner til området om året bliver tilført første gang i 2019.

For stort et vrid

En del af det seneste budgetforlig er, at der fra 2019 bliver tilført lokaletilskudsordningen to millioner kroner, der delvist skal til tilbagerulle de stramninger af foreningernes leje, som er sket over de seneste fire år. Fra 2013 til 2017 steg foreningernes andel fra 3,5 procent til nu 13 procent, og den seneste stigning i 2017 var en fordobling fra 6,5 til 13 procent.

Den daværende udvalgsformand Jakob Lose (V) erkendte dengang, at gebyrskruen havde fået et par vrid for meget, og at han så budget-pengene som vækstkapital med håb om, at der kunne udvikles en helt ny model for området, og at der kunne blive tale om et økonomisk kredsløb, hvor pengene kunne yngle og tilgodese alle.

Den betragtning er hans efterfølger enig i.

- Jeg synes personligt også, at det var for voldsomt, og vi er fra politisk side meget åbne for alle input på området, så vi kan få strikket den bedst mulige løsning sammen.

Skal det være en nulløsning, hvor nogen skal betale mindre, mens andre skal betale mere, så der kommer det samme beløb i kommunekassen?

- Nej, det skal det ikke nødvendigvis, men jeg hverken kan eller vil blive mere konkret på nuværende tidspunkt, hvor vi ikke har taget fat på sagen, siger May-Britt Andrea Andersen.