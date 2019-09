Fanø Strikkefestival er blevet en forretning for øen. Flere lokale butikker beretter, at de hvert år ser frem til Strikkefestivalen, der sætter skub i omsætningen og skaber en hyggelig stemning. Foto: Ditte Irene Knudsen

Søndag pakkede Fanø strikkepindene væk for i år efter endnu en succesfuld weekend. Festivalen har fået så stor succes, at det er blevet en decideret forretning for øen.

Fanø: De strikkende damer og mænd har netop lagt strikketøjet i tasken, da Fanø Strikkefestival søndag lukkede for i år efter en forrygende weekend. Jørgen Seyfarth kunne da heller ikke få armene ned, over den store succes weekenden havde været. For ham var det allerbedste at se, hvor smilende øen var under festivalen samtidig med, at øens lokale har fået gavn af garnet. - Vi gør en forskel for folk med den her festival, og det er alt jeg kunne ønske mig, siger han.

Det synes jeg, man er forpligtet til som lokal forretning. Ann Ugelvig Jessen, Kollektionshuset Lene Vemb

Hvert år forsøger Seyfarth-parret at komme med nye initiativer og oplevelser i forbindelse med Fanø Strikkefestival. Det skal være noget, strikkedamerne bliver positivt overrasket over. Foto: Ditte Irene Knudsen

Det gavner øen De garngale damer og mænd har stor betydning for øen som helhed. Ikke nok med at de mange deltagere bidrager til en øget omsætning, så er Strikkefestivalen med til at brande Fanø som en ø fuld af liv. Sådan lyder det fra Poul Therkelsen fra Fanø Turistbureau. - Jeg tror slet ikke, der var noget tilbage af de boliger, der kan lejes på dagsplan. Flere butikker og restauranter kan nikke genkendende til Poul Therkelsens beretning. Helle Schiøler, der er indehaver af Huset Fanø, har hvert år udvidede åbningstider under Strikkefestivalen. Hun henter endda ekstra varer hjem til de garnglade damer, hvor særligt store tasker er et hit. Der skal jo være plads til det nyindkøbte garn og strikketøjet. Rikke Sandford, der normalt har ekstra travlt under strikkefestivalen kæmpede fredag med en sløv start, men det kom de strikkende damer hurtigt efter. Derfor kunne også hun holde længe åbent i weekenden. Ann Ugelvig Jessen, der er indehaver af Kollektionshuset Lene Vemb mærker også, de mange ekstra turister på øen under strikkefestivalen. Også her giver strikkedamerne mulighed for udvidede åbningstider. - Det synes jeg, man er forpligtet til som lokal forretning.

Kridt skoene På Fanø Bryghus var man forberedt på Fanø Strikkefestival, der hvert år gør den respektive weekend til bryghusets travleste. Oftest er det mest mændene, der bliver servicerede, men i år prydede strikkende kvinder også bryghusets rammer. Parret Jessica og Steve Rold, der er henholdsvis bar manager og ølbrygger, havde begge set frem til Strikkefestivalen, der altid gør gadebilledet smilende. Det er ikke kun Nordby, der hvert år mærker de strikkende damer. I Sønderho skulle de ansatte i butikker og restauranter pludselig kridte skoene, da det væltede ind med kunder. - På alle butikkerne i Sønderhos vegne kan jeg roligt sige, at vi alle kan mærke det rigtig meget. Restauranterne hernede har også vildt travlt, siger Jane Heinemann fra Silken.

En ø med liv Det er ikke bare fornemmelser, at Fanø Strikkefestival er blevet en forretning. For to år siden blev der i samarbejde med Seyfarth-parret lavet en undersøgelse, der viste, at festivalen omsætter for 40 millioner kroner. - Vi lægger 10 procent af Fanøs samlede omsætning på den ene weekend hvert år. Det gavner alle, siger han. I år havde Drikkefestivalen også slået dørene op, men for Jørgen Seyfarth er det kun et plus, at flere vil være med til at vise Fanøs ansigt ud ad til.