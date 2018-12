Ribe Biogas skifter fra klokken 8 tirsdag morgen deres hovedtransformator, og derfor uden strøm mens arbejdet står på. Men reaktorene laver stadigvæk gas, og en del gas vil derfor blive ledt ud af overtryksventiler, som er placeret i cirka 25 meters højde. Det betyder, at gassen ville kunne lugtes i en del af Ribe, men direktør Claus L. Mikkelsen understreger, at gassen er ufarlig, da den er kraftigt optyndet.

- Vi skal naturligvis meget beklage eventuelle midlertidige gener for områdets beboere. Desværre er vindretningen ikke med os i dag, da den kommer fra nord. Mens vi skifter transformator må vi forvente at gassen driver ind over Ribe, siger Claus L. Mikkelsen, der regner med, at arbejdet står på i fem timer.

- Den 15.000 Volt transformator er for lille og en ny og større skal der til. Men alt lukker, inklusiv styresystem, så vi kan intet styre uden strøm. Det er kun mekaniske overtryksventiler, som arbejder, når vi er uden strøm, tilføjer han.