Garvede indbrudstyve blev sendt bag tremmer

Under fire ugers varetægtsfængsling vil politiet undersøge, om to esbjergensere står bag flere indbrud.

Esbjerg: To hærdede indbrudstyve blev onsdag sat bag tremmer i fire uger, mistænkt for en lang stribe indbrud i Esbjerg-området.

De to mænd på 22 og 30 år blev fremstillet og varetægtsfængslet i fire uger i et grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg, hvor de tilstod indbrud på Lyngbyes Alle. Her har de forsøgt at afliste et vindue, og derefter kommet ind i en villa ved at knuse en rude i en terrassedør.

Politiet har en mistanke om, at de to esbjergensere står bag en lang række indbrud gennem den seneste tid. Blandt andet har der som omtalt andet steds i avisen i dag været et par indbrud, hvor beboerne har været bortrejst, så indbruddene først er anmeldt nu.