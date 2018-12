Gammel kending af politiet blev taget med 80 gram hash i bilen

Esbjerg: Det er ikke første gang, at en 23 årig mand fra Esbjerg fredag aften blev taget af politiet. Han blev stoppet klokken 20.45 på Gl. Vardevej i Esbjerg.

Der blev fundet cirka 80 gram hash i bilen, en digitalvægt og et kontantbeløb.

Anklagemyndigheden vil nu vurdere, om han skal i grundlovsforhør og for en dommer med henblik på varetægtsfængsling, dom og afsoning.

- Det er bestemt ikke første gang, at vi traf ham under lignende omstændigheder. Så vi har bedt anklagemyndigheden om at undersøge, om der er grundlag for fængsling. Hvis, vil han blive varetægtsfængslet, mens sagen gøres færdig, og forhåbentlig få en dom, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

Den 23 årige mand havde også en kniv i bilen. Det bliver han også sigtet for.