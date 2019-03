Gammel kending: Esbjerg Tennis Klub ansætter ny cheftræner

Esbjerg: Det er et velkendt ansigt, der fra 1. marts vender tilbage til Esbjerg Tennis Klub. Simon Dahl Verner er nemlig ny cheftræner i klubben, hvor han også tidligere har været træner. Det oplyser Esbjerg Tennis Klub i en pressemeddelelse.

Simon Dahl Verner er uddannet tennistræner på højeste niveau, og han har en diplomuddannelse i elite- og konkurrenceidræt fra Syddansk Universitet.

- Det er med stor glæde, at vi i Esbjerg Tennis Klub nu har fået en så kompetent træner. Det er rigtig dejligt, at Simon har lyst til at komme tilbage til klubben og tilføre os sin store erfaring, siger Carsten Holmgaard, der er formand for Esbjerg Tennis Klub.

Tidligere har Simon Dahl Verner været ansat som juniorlandstræner i Dansk Tennisforbund, hvor han senest har været uddannelsesansvarlig. Den nye cheftræner har desuden erfaring fra trænerjobs i Farum, Lyngby og TCO.

- I første omgang skal Simon lægge hovedparten af sin energi i at styrke bredden i klubben, siger Carsten Holmgaard.