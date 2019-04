Gammel Esbjerg-virksomhed er på opkøbsjagt

Esbjerg: Med en dåbsattest, der daterer sig tilbage til 1899, er Valsemøllen blandt Esbjergs absolut ældste virksomheder. Virksomheden har i de seneste mange år ligget solidt med en omsætning på omkring 500 millioner kroner, men nu er Esbjerg-virksomheden klar til at lægge til på toplinjen.

Det siger administrerende direktør Niels Brinch-Nielsen til netmediet FødevareWatch.

- Vi har udviklet os organisk i mange år og fået en vis størrelse. Nu er vi klar til at udvikle os yderligere. Derfor er vi klar til at tage et større skridt i form af et opkøb, siger direktøren til FødevareWatch.

Hvor mange penge, Valsemøllen har tænkt sig at bruge på opkøbet, vil direktøren ikke sætte et tal på overfor netmediet. Dog kan Niels Brinch-Nielsen fortælle, at han er på udkig efter en virksomhed, der omsætter for mellem 50 og 300 millioner kroner.

- Virksomheden skal have en vis størrelse, fordi man bruger lige så mange kræfter på en lille virksomhed som en større virksomhed, forklarer han.

Valsemøllen, der havde ifølge FødevareWatch en egenkapital på 129 millioner kroner med ud af 2018, har først for nyligt indledt jagten. Ledelsen har ikke øje på en bestemt virksomhed, men det kunne være en virksomhed, der var klar til et generationsskifte, foreslår Niels Brinch-Nielsen. Han pointerer samtidig, at det ikke skal være en virksomhed, hvor der skal foretages en turnaround.