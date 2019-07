Gamle vindmøller kan blive nyt gigantisk skrotmarked på Esbjerg Havn

Dekommissionering af vindmøller forventes at blive et gigantisk marked i de kommende år. På Esbjerg Havn er der allerede sat 100.000 kvadratmeter af til at håndtere brugte mølledele, efterhånden som Europas 105.000 vindmøller skal pilles ned.

Esbjerg: Første generation af havmølleparker skal pensioneres inden for en kortere årrække. Havvindmøllerne er efter 20 års drift udtjente og teknologisk forældede, og dekommissionering af møller - som det kaldes i fagsproget, når mølledele skal skrottes og genindvindes - forventes at blive et gigantisk marked i de kommende år. På Esbjerg Havn er der allerede sat 100.000 kvadratmeter af til at håndtere brugte mølledele, og dekommissionering fylder efterhånden mere og mere i havnens fremtidsplaner. Havnedirektør Dennis Jul Pedersen siger til Esbjerg Havns nyhedsbrev, at han forventer, at de lave elpriser og udviklingen inden for turbiner kommer til at sætte skub i markedet: - Turbiner vokser hurtigt i øjeblikket. Det betyder, at de mindre turbiner hurtigt bliver mindre rentable, når der ikke længere er tilskud, og elpriserne samtidig er lave. Så selv om vindmølleparkernes tekniske levetid er 20-25 år, forventer jeg, at markedet bliver utålmodigt, og at dekommissioneringen vil øges, siger Dennis Jul Pedersen.

Hvad bliver der af møllerne? Når vindmølleparker pilles ned, kan nogle naceller og tårne genbruges i andre parker, mens de store mængder glasfiber fra vindmøllevingerne er en udfordring fra et bæredygtighedsperspektiv.



Ifølge Nina Vielen-Kallio fra Virol er den mest bæredygtige løsning på den store skala lige nu at skære vingerne i småbitte stykker og blande dem i cement, men hollænderne har også gang i et pilotprojekt, hvor de er ved at undersøge muligheden for at omdanne vingerne til værdifulde kemikalier. Glasfiberen fra vingerne kan dog også til for eksempel støjskærme.



Uanset om vingerne skal omdannes til cement eller støjskærme, skal de transporteres, og da det er meget dyrt at transportere de lange vinger, bliver de som regel skåret i mindre stykker, så de ikke kræver specialtransport.



Det er blandt andet denne proces, der ligger til grund for Esbjerg Havns beslutning om at afsætte et areal på 100.000 kvadratmeter til dekommissioneringsaktiviteterne.

Horns Rev 1 er moden Han anfører desuden, at dekommissioneringen af både onshore- og offshoreturbiner er interessant set fra Esbjerg Havn. Faktisk mener Dennis Jul Pedersen, at havnen med sin førerposition indenfor vindinstallering bærer et ansvar for at afmontere møllerne på ordentlig vis. - Jeg forestiller mig, at dekommissionering bliver et stort forretningsområde i løbet af fem år og vi skal deltage aktivt i det. Vi skal være en aktiv spiller i den cirkulære økonomi, siger han. De første havvindmølleparker er allerede blevet dekommissioneret, og der spekuleres allerede i, hvad der skal ske med de 80 møller på Horns Rev 1, der fylder 20 år i 2022. Det er en debat, som Esbjerg Havn følger tæt: - Når vi taler om Horns Rev 1, der ligger lige udenfor Esbjerg, er det oplagt, at vi får en rolle, siger Dennis Jul Pedersen. Det potentielle marked for dekommissionering handler dog om meget mere end Horns Rev 1. Ifølge havnens nyhedsbrev er der lige nu 105.000 vindmøller i Europa alene, hvoraf de 50.000 er mere end ti år gamle og vil skulle udskiftes eller fjernes inden for en overskuelig årrække.

Semco følger udviklingen Den hollandske virksomhed Virol, der er specialiseret i at genanvende materialer, anslår, at der i de næste fem år skal dekommissioneres en europæisk vindmøllepark næsten hvert år. Det tal kommer kun til at stige. I 2028 skal fem parker dekommisioneres og i 2038 er det 12. Og hollænderne ser en stor mulighed for Esbjerg. - Esbjerg Havn ligger godt og har lige nu en hovedrolle specielt i forhold til offshoreturbiner. De har allerede en god viden om, hvordan man håndterer de store mølledele, og det er positivt i forhold til at få en rolle i det kommende marked, siger Nina Vielen-Kallio, New Business Manager i Virol til nyhedsbrevet. Hos Semco Maritime følger man også udviklingen tæt: - Lige nu holder vi nøje øje med markedet og hvordan opgaverne inden for dekommissioneringen bliver struktureret. Vi ser mulighed for mange arbejdspladser til lands, hvor der skal planlægges og udvikles nye løsninger og til vands inden for løft og transport, siger Lars Christensen, Senior Vice President i Semco Maritime, der blandt andet har forberedt sig ved at indgå et konsortie med Stena Recycling i Esbjerg, så man kan tilbyde helhedsorienterede løsninger.