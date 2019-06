Galleri: Se valgdagen i billeder

Socialdemokraten Anders Kronborg kan se frem til at skrive MF'er på visitkortet, når de personlige stemmer er talt op torsdag. SF'eren Mikkel Ammitzbøll til højre glæder sig også over onsdagens valg, men han forventer ikke en plads i Folketinget. Onsdag aften skålede de til valgfest i øl fra Ølværket, som Ammitzbøll er medejer af. Foto: André Thorup

Ulla Tørnæs kunne fra sin valghule i Kosmopol i Torvegade notere sig en pæn Venstre-fremgang i Esbjerg og på Fanø. Nu krydser hun fingre for, at hun har fået et så godt personligt valg, at hun igen får en plads på Christiansborg. Foto: André Thorup