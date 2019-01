Esbjerg: Den nye ungdomsgadepræst er nu helt klar til sit nye job i Esbjerg. Line Søgaard Christensen blev onsdag ordineret som præst i Ribe Domkirke, og indsættes som ungdomsgadepræst fra Vor Frelsers Kirke søndag den 27. januar ved højmessen i Vor Frelsers Kirke klokken 10.00.

Efter højmessen vil der være mulighed for at møde Line ved et lille arrangement i Vor Frelsers Kirkes Sognehus, fortæller Peter Hundebøll, der er formand for ungdomsgadepræstebestyrelsen.

Line Søgaard Christensen har studeret teologi ved Aarhus Universitet og gennemført en ph.d. om religionens udvikling gennem Det Gamle Testamentes tekster. Derefter har hun været lærervikar i Esbjerg og undervist på Asylskolen i Ribe.

I efteråret har Line gennemført pastoralseminariet på Folkekirkens Videns og Udviklings Center i Aarhus. Forud for dette arbejdede Line Søgaard Christensen også i tre måneder som teologisk konsulent med udgangspunkt fra Folkekirkens Hus.

Den nye ungdomsgadepræst er fra Esbjerg og blev selv begejstret for kristendommen, da hun gik til konfirmandundervisning hos Brian Bannerholt, der i dag er præst i Guldager.