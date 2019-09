Gadefesten vender tilbage

Esbjerg: Torvegade lægger asfalt til Gadefest Tour, når den store fest-karavane for tredje år i træk inviterer til gratis fest i Esbjerg.

Med scene, konfettikanoner og elektronisk musik er der lagt op til en fest af de større. Musikken styres som altid af TooManyLeftHands, og under konceptet "TooManyLeftHands & Friends" tager dj-duoen en kombination af store danske liveartister og lokale dj's som Janus Lauvring og Kristian Ladefoged med på scenen.

Programmet har dog plads til flere lokale talenter.

- Den lokale forankring er altafgørende for Gadefest Tour. Derfor sender vi her en åben invitation til lokale producere om at henvende sig, hvis de ønsker spilletid på scenen, fortæller Martin Tang Madsen, Event Manager hos Royal Unibrew, i en pressemeddelelse.