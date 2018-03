Gårdhaven åbner i nye lokaler på tirsdag

BRAMMING: Når de 21 børn fra Gårdhaven i Bramming skal møde i børnehave på tirsdag, som den første hverdag efter påske, skal de vænne sig til at blive kørt til nordbyen, til nye lokaler på Grønningen over for Bramming Fjernvarme.

Fredag i sidste uge var sidste åbningsdag i de gamle lokaler på Mulvadvej, hvor Gårdhaven har haft til huse i et nedlagt landbrug gennem det meste af et kvart århundrede.

De første tre dage i denne uge bruges på at flytte møbler, legetøj og alt det andet, der hører til institutionen, til de nye lokaler på Grønningen.

- Og jo, der var da både børn og forældre, som var kede af det og vemodige over, at institutionen skulle flyttes. Men bygningerne på Mulvadvej trængte efterhånden til en større renovering. Det ville være blevet en bekostelig affære for kommunen, og da kommunen så havde gode, brugbare lokaler her på Grønningen, havde forældrene forståelse for, at institutionen skulle flyttes, fortæller Anette Kortegaard, som er områdeleder for Bramming i kommunens afdeling for dagtilbud.