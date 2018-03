Gårdejer og brandvæsen fik sammen bekæmpet brand

FAVRHOLT: Mandag morgen klokken 7.16 udbrød der brand i en bygning på Favrholtgård på Munkevej. En hurtig indsats fra gårdens ejere og ansatte samt Sydvestjysk Brandvæsen hindrede branden i at udvikle sig katastrofalt, oplyser Sydvestjysk Brandvæsen Ribe på sin hjemmeside. Der var opstået ild i et foderrum i umiddelbar tilknytning til en stor løsdriftsstald, hvor der i følge Syd- og Sønderjyllands Politi befandt sig cirka 100 køer, der ville komme i fare, hvis ilden bredte sig. Da branden blev opdaget, var en plastikrude ind til foderrummet smeltet, og samtidig med, at Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe blev alarmeret, begyndte gårdens ansatte at pøse vand ind i rummet. Sydvestjysk Brandvæsen Ribe sendte tre slukningskøretøjer samt en indsatsleder til stedet, og ved hjælp af tre højtryksrør lykkedes det hurtigt at få slukket ilden, der ikke bredte sig til stalden. De mange kreaturer kunne således blive gående i stalden. Det var nødvendigt for brandfolkene at fjerne flere tagplader over foderrummet, da ilden havde fået fat i noget plastik og andet materiale mellem loft og tagplader. Indsatsen varede et par timer.