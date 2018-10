Gågadekaos og restaurations-boom lukker spansk spisested i Esbjerg

Casa España åbnede i marts i Kongensgade mellem Englandsgade og Østergade som Esbjergs nye spanske spisested med buffet og specialiteter som paella, men spisestedet nåede altså kun syv måneder, og renoveringen af gågaden er nu rykket så tæt ind på Casa España, at det er blevet til den berømte dråbe, som har fået makkerparret bag den spanske restaurant til at træffe den skæbnesvangre beslutning.

Esbjerg: Politikerne i Esbjerg Byråd er i færd med at transformere Esbjerg til en rigtig storby, men det sker ikke uden omkostninger for de næringsdrivende i byens gågade, Kongensgade.

Den omfattende renovering af Kongensgade gik i gang i 2014.1. etape af Kongensgade-renoveringen fra Smedegade til Kirkegade stod færdig i efteråret 2015. 2. etape af omdannelsen af Kongensgade er strækningen mellem Kirkegade og Torvet. Denne del er også færdig. 3. etape, som er strækningen mellem Torvet og Englandsgade, her er alt underjordisk arbejde med kloakledninger med videre afsluttet, og der arbejdes på at færdiggøre belægningen på strækningen. 4. etape fra Englandsgade til Jernbanegade forsætter frem til udgangen af 2019. 5. etape fra Smedegade til Stormgade forventes projekteret i 2020 og færdiggjort i 2021.

- Jeg har hørt, at der er kommet 17 nye spisesteder bare i det seneste halve år, og alle slås på prisen. For mig siger det sig selv, at flere vil komme til at lukke, siger Rino Lalicate.

Han peger samtidig på, at beslutningen også er påvirket af den radikalt ændrede konkurrencesituation med et markant øget antal spisesteder i og omkring midtbyen gennem de seneste to år.

Tager hensyn

Hos Esbjerg Kommune, som netop har påbegyndt den såkaldte etape 4 fra Englandsgade til Jernbanegade, ærgrer det Søren Heide Lambertsen (S), formand for Teknik & Byggeudvalget, at høre om lukningen af Casa España, men han erkender også, at det svært at se, hvad kommunen skal gøre anderledes.

- Der er skam en mening med galskaben, vi prøver at skabe en endnu bedre gågade og gøre vores bymidte endnu mere attraktiv, men det er klart, at det også giver en masse bøvl for de forretningsdrivende, som ikke oplever den samme tilgængelighed for kunderne, siger udvalgsformanden.

Han understreger samtidig, at kommunen forsøger at tage så mange hensyn til de forretningsdrivende som overhovedet muligt. For eksempel vil der inden længe blive lagt midlertidig asfalt ud, så julehandlen ikke generes på gågade-strækningen mellem Torvet og Broen Shoppings hovedindgang i Jernbanegade.