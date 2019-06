Brødrene Carsten og Lars Prisfeldt overtager legendariske Underground i kælderen under Hotel Britannia. I august åbner de i stedet en ny klassisk engelsk pub med navnet Little London.

Esbjerg: En af Esbjergs legendariske natklubber, Underground, har haft lukket i de seneste uger, men der er ikke tale om en permanent lukning.

Stedet i kælderen under Hotel Britannia åbner igen i august, og det bliver samtidig afslutningen på det Underground, som esbjergenserne hidtil har kendt. Når dørene igen slås op til kælderlokalerne, bliver det under et nyt navn, nemlig Little London - og et ændret koncept.

Bag omdannelsen af Underground står det i Esbjergs restaurationsmiljø i forvejen kendte brødrepar Carsten og Lars Prisfeldt. De to har i mere end 15 år drevet bar og natklub i Esbjerg, begyndende med sportsbaren Down Under, og i dag ejer Prisfeldt-brødrene Skræddergården og No. 31, ligesom de ejer en afdeling af Skræddergården i Kolding. Med sig har de to brødre Anders Davidsen, som også er i ejerkredsen bag Skræddergården.

Hidtil har Underground været drevet af blandt andet Kristian Prisfeldt, som er fætter til Carsten og Lars Prisfeldt, men eftersom fætteren har ønsket at afhænde stedet, kaster Prisfeldt-brødrene og Anders Davidsen sig nu ud i en omdannelse af stedet. Det indebærer også, at navnet Underground forsvinder.

- Vi havde egentlig besluttet os for at beholde navnet Underground, men i og med at vi er nye ejere, mener vi også, at det er rigtig at forsøge os med en ny retning, som også indebærer et nyt navn. Det er selvfølgelig lidt vemodigt, men vi håber ikke, at vi skuffer folk, siger Carsten Prisfeldt og smiler.