Fyrværkeri fik hund til at falde om i kramper

Esbjerg: Stefan Jakobsen, ejeren af en fransk bulldog i Hjerting nord for Esbjerg fik sig forleden en grim overraskelse, da han var ude for at gå tur med sin hund.

I et facebookopslag skriver Stefan Jakobsen således, at han og hunden, som netop var ved at komme sig efter en hjerneblødning, blev overrasket af fyrværkeri. Det fik hunden til at falde og gå i krampe, og i første omgang var ejeren usikker på, om hunden ville overleve.

Efterfølgende skrev hundeejeren følgende indlæg i facebook-gruppen "For os der bor i Hjerting":

"Til dig der for små 10 min. siden skulle fyre dit lortefyrværkeri af lige foran Fasanvænget ned mod stranden..... var ude at gå med vores hunde, da du ikke kunne vente, og vores lille franske bulldog, som er ved at komme sig efter en hjerneblødning, faldt om og gik i krampe igen. Vi ved ikke, om hun klarer den. Så tak, for at du ville skide på, at loven siger den 27. dec. for affyring af nytårskrudt. Så ved os med skrøbelige dyr, hvornår vi skal forberede os. Jeg ved, hvor du bor, og kommer der mere, kontakter jeg politiet din kæmpe idiot."