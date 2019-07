Fynsk familie på sommerlejr: Børnene får nye venner og gode oplevelser

Bevæbnet med redskaber, der kan rode op i vadehavsbunden, som netop er blottet efter døgnets første ebbe, vader familien Lassen Andersen, de andre familier samt de frivillige fra Red Barnets lokalafdeling i Faaborg-Midtfyn Kommune i hælene på naturvejlederen for at finde hesterejer, snegle og urten kveller, som også kaldes salturt.

Hvert år sender Red Barnet børn fra familier, der ikke selv har mulighed for at tage på ferie, på sommerlejr. 25 familier fra fire kommuner holder i år ferie ved ét af de steder i Danmark, der tiltrækker turister fra hele verden.

Familien Lassen Andersen har ikke selv mulighed for at tage på ferie. Så mor Line, Nadja, Niklas, Mikkel, Emilia og far Kim er glade for at være med på Red Barnets sommerlejr syd for Ribe. Foto: André Thorup

Mindre luksus end sidst

- Vi oplever nogle ting, som vi ellers ikke ville have haft mulighed for at opleve. Når man som min mand og jeg har nogle skavanker, der gør, at man ikke kan arbejde så meget, så har vi ikke så mange penge at gøre med. Så det betyder rigtig meget for os, at vi kan komme afsted med Red Barnets oplevelsesgruppe, siger Line Lassen Andersen, mens familiens tre yngste boltrer sig på havbunden, hvor der stadig er vand til anklerne nogle steder.

Det er tredje sommerlejr familien er med på. For to år siden gik turen til Ribe, hvor de boede i Ribe Byferie. Selvom der er mindre luksus over denne lejr, hvor familierne overnatter i spejderhytten Degnetoften, er 15-årige datter, Nadja Hald Lassen, begejstret. Især for turen til Mandø.

- Det er super hyggeligt og vildt sjovt. Og man får nye venner, siger teenagepigen med et smil, der går fra øre til øre.

Udover de seks familier fra Faaborg-Midtfyn holder otte familier fra Aabenraa, seks familier fra Vejle og fem familier fra Kolding vadehavsferie med Red Barnet denne sommer.