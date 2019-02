Det har hidtil været sådan, at Per Fæster og Bent D. Nielsen stod for Boligland i Esbjerg, men ved årsskiftet trådte Per Fæster ud af bestyrelsen, hvor Bent D. Nielsen var formand. Nu er det sådan, at Bo Tølle, Agriteam, Varde, er formand for bestyrelsen, som også består af Bent D. Nielsen og Thomas Valsted.

- Vi tror på, at vi med dette tiltag har skabt et solidt fundament og en markant position i det lokale boligmarked, og med seks dygtige og kompetente medarbejdere er vi i stand til at servicere alle typer kunder og handler, fortæller de to indehavere Bent D. Nielsen og Thomas Valsted.

Esbjerg: Boligland i Esbjerg og Boligland i Varde har slået sig sammen og fortsætter pr. 1. februar under navnet Boligland A/S.

Per Fæster drosler ned

Per Fæster, som er 64 år, har besluttet at drosle lidt ned, for at få mere tid til sine store interesser musikken og fotografering, ligesom han og hustruen Lene ønsker mere tid til at opholde sig i deres sommerhus ved Henne Strand. Per Fæster har solgt sin ejerandel i Boligland, men fortsætter med at arbejde såvel i Kongensgade 58A som hjemmefra.

- Fremover bliver det sådan, at jeg tager de opgaver jeg har lyst til, men ringer folk til mig, rykker jeg naturligvis ud, hvis de ønsker det.

Per Fæster er også blevet farfar til Hope, som blev født den 18. august. Den lille pige er datter af Pers søn, 30-årige Peter og hans kone, Camilla, som bor i Ejby på Fyn, og både Per og Lene glæder sig også til at få mere tid til barnebarnet.