Fundet i USA: Enestående møbel købt til Jacob A. Riis Museum

En rundhåndet bevilling fra Obbekjerfonden gør det muligt for Sydvestjyske Museer at købe et enestående møbel, fundet i USA hos et oldebarn af Jacob A. Riis, til det kommende Jacob A. Riis Museum i Ribe.

- Efter at have fået foretaget uafhængige vurderinger og forhandlet frem og tilbage om prisen, nåede vi til enighed. Dog med den lille krølle, at jeg først skulle sikre mig midler til at købe skrivebordet. Det er derfor stort, at Obbekjerfonden med en bevilling på 65.000 kr. har sikret, at den nok vigtigste genstand fra reporteren og forfatteren Jacob A. Riis, nemlig hans skrivebord, kan komme til at stå på det kommende museum, siger Flemming Just.

- Efter en del besøg i USA og en jævnlig mailkontakt har jeg efterhånden fået en god kontakt til efterkommerne af Jacob A. Riis. Jeg mente, at hans skrivebord stadig måtte findes, og til sidst viste det sig, at det befandt sig hos et nu 75-årigt oldebarn i Ashland, siger Flemming Just, der i foråret 2018 og igen lige før jul besøgte Riis-efterkommerne i USA.

I byen, der ligger ca. 200 km syd for hovedstaden Washington, har direktør Flemming Just nemlig fundet det skrivebord, som tilhørte Jacob A. Riis.

Ribe: I den lille by Ashland i den amerikanske delstat Virginia har Sydvestjyske Museer fundet et helt unikt møbel, som det efter længere tids aktiv indsats nu endelig lykkedes at bringe tilbage til Ribe, hvor det skal være en central del af det kommende Jacob A. Riis Museum.

Historien

Det krævede et større detektivarbejde at finde frem til skrivebordets oprindelse.

Museet havde ingen informationer om, hvor og hvornår det smukke og lette mahognibord var fremstillet, indtil ejeren for nylig fandt et lille stempel med navnet "Snedkerlauget" inde i en af de tre skuffer. Det var et stempel, som medlemmer af det københavnske snedkerlaug brugte fra 1837 og nogle år frem. Samtidig fandt man et brev fra Jacob A. Riis' svigerdatter, som fortalte, at bordet oprindeligt havde tilhørt Jacob A. Riis' far, Niels Edvard Riis.

- Historien bag bordet er derfor sandsynligvis, at da faderen i 1844 havde fået sin eksamen fra Københavns Universitet og havde fået stilling ved Roskilde Latinskole, investerede han i et skrivebord. Det fulgte selvfølgelig med til Ribe, da han to år senere blev lærer på Katedralskolen der. Hvornår bordet er kommet til USA, ved vi ikke. Det kan have været efter faderens død i 1894 eller efter morens død i 1903, siger denne Flemming Just.