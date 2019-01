Fuldt hus i Esbjerg nye klatrehule

Klatreentusiaster fra hele Danmark mødte frem for at teste klatrevægge og ønske til lykke med Esbjergs nye klatrehule, da der lørdag var åbningsfest i Boulderhulen på Strandby Kirkevej.

- Det var egentlig på opfordring, jeg begyndte på det, og jeg vil rigtigt gerne, at der bliver et mere folkeligt sted for klatring frem for at man skal have den helt store udstyrspakke med, når man skal klatre, sagde Anders Andersen, der i stil med sit eget navn med 2 x Anders har ansat 4 x Jonas som instruktører i BoulderHulen.

Sloganet kunne ikke være mere passende, for ved lørdagens indvielse af BoulderHulen i Esbjerg hang der folk i alle steder. Under lofter og på skår og lige vægge, i hænder og fødder og i spring ned på de madrasser, der dækkede det meste af gulvet i Esbjergs nye klatremekka.

Bouldering er klatring i lav højde, hvor klatreren ikke er sikret af reb eller sikring under klatringen. Ved fald lander klatreren på en madras, og ved bouldering klatres der typisk kortere ruter, der er inddelt i forskellige sværhedsgrader. I BoulderHulen i Esbjerg er klatringen for både børn, voksne, øvede og nybegyndere, og det er ikke nødvendigt at have tidligere erfaring med bouldering. Hulen på Strandby Kirkevej 36 er åben hver dag i ugen, og det muligt både at droppe ind eller tegne et medlemsskab. Få mere info på boulderhulen.dk.

Mogens Buse var kommet hele vejen fra Nordsjælland for at være med til indvielsen af BoulderHulen i Esbjerg, og han fik i god stil testet alle de nye vægge. Selv om Mogens Buse var en af de mere øvede på dagen, så var der klatreruter i i alle sværhedsgrader, så der også er bouldering for begyndere. Foto: Chresten Bergh

For alle

Anders Andersen er blandt andet tidligere professionel klatrer fra Norge, ligesom han dyrket klatresporten flere andre steder i Danmark, og klatrenetværket var mødt op i stor stil.

- Vi har selv bouldering derhjemme også. Ikke så stort som her, og man skal bruge flere kræfter her, fordi væggene er mere skrå end derhjemme. Så vi er nede for at støtte op om boulderhulen, sagde Anette Jensen fra Horsens, der havde taget både søn, mand og svoger med, der alle til dagligt klatrer i Østjysk Klatreklub i Horsens.

Boulderhulen blev officielt åbnet med en lille tale fra Anders Andersen, hvorefter alle grådigt kastede sig over væggene, og der var fantastisk at se, hvordan klatreskoene kunne fås i imponerende små størrelser, ligesom ingen var for små, store gamle eller unge til at kaste sig over udfordringerne, og præcis dette der er Anders Andersens budskab med BoulderHulen.

Klatring og bouldering er for alle i Esbjerg nye klatrehule.