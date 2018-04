Fulde folk kom med på stationen i Esbjerg

ESBJERG: Natten til søndag måtte politiet i Esbjerg bruge en del tid og mandskab på berusede ungersvende, som lavede ballade i nattelivet. Klokken 1.23 tilbageholdt en dørmand i Skolegade en beruset mand, som politiet overtog og tog med til afsvaling på stationen. Den unge mand udøvede ikke vold, så han får ikke efterfølgende nogen sag på halsen, oplyser politiet.

Klokken 4.25 var en 28-årig mand truende over for personalet på en restaurant på Torvet. Politiet anholdt den unge mand og tog ham med på stationen. Han sigtes for overtrædelse af restaurationsloven.

Fem minutter senere var det en 22-årig mand, som den var gal med. Han væltede et skilt i Skolegade og blev sat ind i én af politiets patruljebiler. Her kravlede han hen over sæderne og trykkede på bilens horn, og han kan også se frem til en sigtelse for uorden. Denne unge mand kom også med på stationen.

Det samme gjorde en 28-årig mand, som forsøgte at nikke en politibetjent en skalle. Den hændelse fandt sted ved 6.30-tiden på Torvet, og den 28-årige mand kan se frem til en sigtelse for forsøg på at udøve vold mod tjenestemand i funktion.OM