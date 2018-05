Fuld rumænsk chauffør måtte af med 7.500 kroner

Ribe: En 44-årig, rumænsk lastbilchauffør måtte lægge 7.500 kroner i depositum, da han fredag klokken 18.15 på Haderslevvej ved Enderupskov øst for Ribe blev taget for spritkørsel. Politiet anholdt chaufføren og tog ham med til udtagning af en blodprøve.

Han sigtes nu for spirituskørsel og indkaldes til et af fire årlige retsmøder for udlændinge, der bliver taget for spritkørsel. Hvis han ikke dukker op, er det det samme som at acceptere bøden. libra