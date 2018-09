Esbjerg: En 61-årig dansk lastbilchauffør er onsdag aften blevet sigtet for spirituskørsel på Esbjerg Havn.

- Patruljen alkotester chaufføren, og promillen er over det tilladte. Så meget at vi forventer, at blodprøven udløser en ubetinget frakendelse af førerretten, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog tidligere på aftenen et tip om chaufføren, som blev sigtet for spirituskørsel kl. 18.36.