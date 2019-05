- Jeg fik butikken til en fornuftig pris. Det er en enestående mulighed for mig til at komme i gang som selvstændig på en billig måde, siger Bolette om det, som startede trist med, at der fredag den 28. marts blev lukket og slukket for Solobutikkerne, efter at hovedfirmaet gik konkurs 14 dage før.

Hanne Bolette er udlært i Karin Bøllunds butik, Nice.Hun har desuden arbejdet i skobutikken Foot-Step afdeling i Varde. Hun er glad for butikkens placering i Esbjerg Storcenter, men er klar over, at der står en del butikslejemål tomme. Placeringen i storcentret giver en jævn kundestrøm uanset vejret, men samtidig er butikkernes vilkår i centrene dikteret af ønsket om at fastholde detailbutikkerne.

Fejrede købet med boblevand og tårer

Fredag fejrede de tre piger i butikken Bolettes køb af butikken med boblevand, tuden og glæde.

- Der er sindssygt meget at glæde sig til. Det bliver godt at tage mod kunderne igen. Vi har kunnet mærke, at vi har været savnet. Kunderne har reageret, når de så, at porten til butikken var lukket.

På butikkens facebook-side har op mod 100 hilst genåbningen velkommen.

- Det giver en god mavefornemmelse, siger Bolette.

Søndag er det mors dag, så også her holder butikken åben og håber på, at dagen kan være med til, at der bliver solgt godt ud af varelageret, så der kan blive plads til forårsmodellerne, som venter i butikkens kælder.

Og derefter varsler Bolette nye tøjmærker og en helt ny butik.