Fuld fart på nethandlen: PostNord åbner nyt posthus i Esbjerg

Det bliver fra onsdag den 11. april muligt at hente og sende pakker fra endnu et sted i Esbjerg. PostNord har nemlig besluttet at åbne endnu et posthus i byen. Denne gang hos Q8 i Storegade.

Esbjerg: Nye løbesko, rejser, tøj, koncertbilletter og bøger. Esbjergenserne er så vilde med at handle på nettet, at PostNord nu åbner endnu et posthus for at kunne følge med efterspørgslen. Det sker i samarbejde med Q8 i Storegade, der fra 11. april udvider sortimentet med en postservice.

- Vi glæder os til at få posthus i butikken og har en forventning om, at posthuset i endnu højere grad vil være med til at gøre Q8 til et omdrejningspunkt i lokalområdet. Det er en ekstra og god service for vores kunder, at de også kan hente deres pakker sendt med PostNord hos os, siger Michael Hein, forretningschef hos Q8 i Esbjerg Ø.

Udvidelsen i Esbjergs femte største by skal ses i forlængelse af PostNords seneste strategiomlægning. Efter flere år med blodrøde tal på bundlinjen og en fortsat faldende mængde breve, har den dansk-svenske postgigant besluttet, at omdeling af pakker fremover skal være bærende for virksomheden. For mens danskerne har droppet brevene, er der fuld knald på nethandlen. På fem år er nethandlen fordoblet, og i 2017 fik hver husstand i Esbjerg i gennemsnit leveret syv pakker.