Fugl Føniks leger med trolddom og heksekunst

Esbjerg: Kan troldene Ylle, Dylle og Dolle mon opføre sig ordentligt? Hvad sker der, når en ganske almindelig pige pludselig havner i kælderen på en hekseskole og finder skolens store troldmand nogensinde ud af, hvad det var, han havde glemt, at han havde glemt, at han skulle huske?

Alt dette og meget mere kan man få svar på, når cirkus- og teatergruppen Fugl Føniks inviterer børn og andet godtfolk i teatret for at opleve "Akademiet for trolddom og små hekse". Et teaterstykke, som 21 teaterbørn har været med til at frembringe gennem improvisationer, brainstorms, teaterlege og fortællinger af fri fantasi.