Frygtede for caféen: Nu er grim nabo gemt bag gadekunst

På Danmarksgade i Esbjerg er Jorton og Esbjerg Kommune i fuld gang med byggeriet af parkeringshuset klods op af Rankin Parks gårdhave. Den situation fik Ea Gram-Rankin, indehaver af caféen, til at tænke krøllet for at vende den trælse situation til det bedre.

Esbjerg: Det er grimt, det støver, det larmer og det generer. Byggeriet af parkeringshuset på Danmarksgade i Esbjerg har fået indehaveren af Rankin Park, Ea Gram-Rankin, til at frygte for hendes café det næste år, mens byggeriet står på. - Jeg er da skidebange for, hvordan det påvirker min lille café. Jeg kan jo ikke love, at det ikke kommer til at genere gæsterne i gårdhaven, siger Ea Gram-Rankin. Men i stedet for at stå med korslagte arme fik Ea Gram-Rankin en idé. Hun ville udnytte situationen og vende den til noget mere positivt. - Det nytter jo ikke noget at være bange eller sur. I stedet for bliver vi nødt til at samarbejde. For at skærme for byggeriet har Jorton sat vægge op, og vi har inviteret Korn180 til at komme og udsmykke væggen med graffiti. På den måde er vi flere enheder, der arbejder sammen. En enorm virksomhed som Jorton, mig og min lille café og det sociale projekt Korn180, og på den måde kan vi vende situationen til noget godt, siger Ea Gram-Rankin. Fra fredag morgen til aften knokler, hygger og maler de unge fra Korn180 graffiti. Farverne bliver i de grønne nuancer efter Ea Gram-Rankins ønske.

Selvom man er et ungt menneske og bøvler med nogle ting, kan man godt bidrage til fællesskabet og slippe sin kreativitet fri. Og det får vi lov til i det her projekt. Nikolaj Kubel, leder af Korn180.

Korn180 hjælper, støtter og giver omsorg til børn, unge og voksne i udsatte livsituationer. Sammen med de unge giver de nyt liv til gamle og brugte ting, som virksomheden kan sælge. Det kan både være at re-designe møbler, male graffitikunst eller indrette lokaler for virkesomheder eller folk. Foto: André Thorup

Muren voksede Ea Gram-Rankin havde fortalt om projektet til Nikolaj Kubel, leder af Korn180, som om, de kun skulle male en væg på seks meter. Det var Ea's øjemål, der havde vurderet det. Dog var væggen 22 meter lang samt en længe mere, der er ved at blive bygget. Men den ekstra længde stoppede ikke spraydåsen og kreativiteten. - Jeg glæder mig til, at jeg kan drille Ea med det det næste år, siger Nikolaj Kubel om Eas fejlvurdering. Han er glad for, at hun havde Korn180 i tankerne til projektet. - For os er det et rigtig sjovt projekt at være med i, og det giver os mere synlighed. Selvom man er et ungt menneske og bøvler med nogle ting i livet, kan man godt bidrage til fællesskabet og slippe sin kreativitet fri. Og det får vi lov til i det her projekt, siger Nikolaj Kubel, der har elleve unge mennesker tilknyttet Korn180.

Der er ikke langt fra Rankin Parks gårdhave og over til byggeriet. Foto: André Thorup

Ea Gram-Rankin har ønsket, at farverne skulle være i grønne nuancer. Der vil også komme menukort op på væggen, så folk kan se, hvad caféen byder på af mad og drikke. Foto: André Thorup

Det er virksomheden Jorton, der har sponsoreret malingen til Korn180, så de kunne udsmykke væggen. Foto: André Thorup

Der vil være en mindre del af væggen, som ikke bliver udsmykket fredag. Den del overvejer Ea Gram-Rankin og Nikolaj Kubel at få udsmykket i en graffiti-konkurrence blandt nogle af byens graffitimalere. Foto: André Thorup