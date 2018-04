Frygt for fugtskader og forsinkelse rammer sygehusbyggeri

Sydvestjysk Sygehus er i øjeblikket under en større renovering. Som et led i denne er en ny, stor sengebygning opført. Det er dog ikke sket helt uden problemer.

Esbjerg: Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er ved at blive forvandlet til et akutsygehus, men det store byggeri ser nu ud til at have mødt nogle bump på vejen.

Afleveringen af en ny sengebygning er udskudt med tre måneder og selv det mål kan det knibe med at overholde. Det viser en rapportering givet til Anlægs- og Innovationsudvalget i Region Syddanmark.

Sygehusdirektør på Sydvestjysk Sygehus og bygherre for byggeriet, Per Busk, forklarer, at forsinkelsen i byggeriet skyldes flere ting.

- Sengebygningen skulle oprindeligt være afleveret i juli, men der skal lægges nogle vejrligsdage til. Og så rammer det også sommerferien. Desuden har vi også nogle arbejder, vi selv står for, inden indflytningen skal påbegynde i november, siger han.

Rapporten viser desuden, at der er risiko for skimmelsvamp og fugtskader i byggeriet. Derudover kan man risikere at skulle udskifte fugtskadet byggematerialer. Allerede nu er der fundet skader på nogle vægge, som derfor skal udskiftes.

- De har været lidt sene med at få taget på, og så kom der vand ned. Og jeg synes ikke, de har været hurtige nok til at tørre det ud. Det skal jo være helt tørt, fortæller Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Anlægs- og Innovationsudvalget.